Canti e balli dei piccoli tifosi del Napoli a Dimaro | bellissima reazione di Valentina De Laurentiis VIDEO

(Di sabato 15 luglio 2023)De, la figlia del presidente delAurelio De, ha partecipato ai cori deiazzurri. Il ritiro delprosegue con la squadra che in Val di Sole ha visto arrivare un altissimo numero di. La gioia ovviamente divampa nel ritiro della squadra di Rudi Garcia e il morale è molto alto dopo l’ottima stagione conclusa appena un mese e mezzo fa con Luciano Spalletti. Tra i molti fan presenti che si lanciano in cori e danze per sostenere la squadra ce n’è anche una molto particolare.Denello store dicanta e balla con idelpresenti Come accade ogni ...

Alle 12,30 il pranzo organizzato dal Rifugio Casa Assietta e nel pomeriggio alle 14,30 sono in programmafolkloristici con la Filarmonica di Cavour e il coro alpino il Rifugio. Alle 15,...E i festeggiamenti sono già iniziati con un bachelorette in grande stile con abiti da sogno,. Il tutto in uno scenario da sogno tra tramonti e mare greco. A festeggiare la futura sposa ...... quaranta figuranti vestiti in abiti d'epoca accompagneranno i visitatori lungo il percorso fino a raggiungere il Salone d'Ercole dove si svolgeranno momenti di cultura con, musiche edi ...

"Cantagiro per la città" fra canti, balli e gag E "A spasso con delitto" LA NAZIONE

Più di 5mila persone hanno cantato e ballato con Cristina D’Avena e i Gem Boy ieri sera (14 luglio) in piazza Felice Orsi per l’evento conclusivo dell’Estate Porcarese. La festa, organizzata dall’asso ...Bachelorette in grande stile nell’isola greca del divertimento per la sorella di Chiara e Valentina, il 9 settembre sposerà il compagno Riccardo Nicoletti in provincia di Piacenza. I look dell’ultima ...