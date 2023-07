Can Yaman e Demet Ozdemir | Ieri e Oggi | ecco come sono cambiati i due attori turchi

e Francesca Chillemi sono pronti a trascorrere insieme queste settimane estive per le riprese di Viola come il mare 2 , che inizieranno ufficialmente lunedì a Roma. Francesco Demir e Viola ..., tornato sul set di Viola come il Mare per la seconda stagione della fiction di Canale 5, è pronto ad una drastica decisione. L'attore deve, per esigenza di copione, tagliare i suoi ...Civita Castellana torna protagonista nella serie tv 'Viola come il mare' Le riprese inizieranno a settembre. Grande ritorno die Francesca Chillemi CIVITA CASTELLANA - Civita Castellana torna protagonista nella serie tv Viola come il mare, la fiction di canale cinque targata Lux Vide. Sono previste infatti, dal 3 ...

Can Yaman felice per Viola come il Mare 2, ma evita di citare Francesca Chillemi: ecco cosa succede ComingSoon.it

Can Yaman e Demet Ozdemir, un tempo colleghi sul set della soap Daydreamer, sono cambiati molto negli anni. Ecco come erano prima e come sono oggi.Can Yaman e Francesca Chillemi compaioni finalmente insieme in un video mentre si preparano alle riprese di Viola come il mare 2.