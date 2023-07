Campania Startup 2023 | ecco le agevolazioni per startup innovative

I voucher garantiranno alle/Pmi l' accesso a potenziali competenze esterne in materia di ... Basilicata, Calabria,, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Abruzzo, ...La Lombardia rimane la regione in cui è localizzato il maggior numero diinnovative: 3.750. Seguono il Lazio (1.832), lacon 1.398, l'Emilia - Romagna (1.041). Torino, con 538 start ...Per quanto riguarda la distribuzione, Lombardia, Lazio erappresentano le prime tre regioni italiane per numero diinnovative. Inoltre, sempre al terzo trimestre 2022, le operazioni ...

Campania Startup 2023: pubblicato l'Avviso ed attivato il servizio ... Regione Campania

Napoli, 14 lug. (askanews) - L'Italian Institute for the Future cerca 100 giovani in Campania per lavorare sulla realtà virtuale grazie al bando Onlife. Il ...Oggi serve un percorso personalizzato che, attraverso mentor ed esperti del settore, sappia accompagnare la singola startup. Ecco come ...