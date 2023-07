Calendario nuoto artistico | Mondiali 2023 | orari 16 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 15 luglio 2023) Si svolgeranno domani altre gare diaiin corso di svolgimento a Fukuoka, in Giappone. Dopo i preliminari dell’acrobatic routine e del doppio tecnico misto e la finale del singolo tecnico femminile di oggi, ildi domenica 16prevede la disputa di un altro preliminare e di due finali. Si comincerà alle 3:00 italiane con le qualificazioni del team tecnico,in cui l’Italia sarà presente con la squadra formata da Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino. Si continuerà poi alle 9:30 con la finale del duo misto tecnico, prova in cui non ci sarà il Bel Paese visto l’infortunio di Giorgio Minisini (l’azzurro ...

Alle 11 su Rai 2 Sky Sport la finale con la coppia azzurra, seconda dopo le eliminatorie: il podio varrebbe il pass olimpico. Lo zero da un metro per un errore della milanese. Doppietta cinese ...