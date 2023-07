Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi | orari 15 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023) Idegli sport acquatici proseguiranno a, in Giappone,, sabato 15: ildella rassegna iridata vedrà l’assegnazione dei primi 5 titoli. Le finali vedranno quali protagonisti ilartistico (solo tecnico femminile), ildi fondo (10 km femminile) ed i tuffi (trampolino individuale 1m femminile, trampolino sincro 3m maschile e piattaforma sincro 10m mista). Saranno in finale per l’Italia nelartistico Susanna Pedotti (solo tecnico femminile), neldi fondo Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci (10 km femminile) e nei tuffi Elena Bertocchi e Chiara Pellacani (trampolino individuale 1m femminile), Sarah Jodoin Di Maria/Eduard Timbretti Gugiu (piattaforma ...