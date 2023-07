Caldo record | l' esorcista | Caronte? Non è opera del diavolo | demoniaco è inquinare casa comune

(Di sabato 15 luglio 2023) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Dietro i picchi dieccezionale di questi giorni c'è lo zampino di Satana? “Dietronon dobbiamo vederci Satana - osserva all'Adnkronos don Gianni Sini,-. Cercare ogni volta una causa esterna ci deresponsabilizza. Siamo noi i primi responsabili, abbiamo modificato e rovinato la nostra ‘' con azioni scellerate. Ora la natura ci chiede il conto”. “Semmai il- dice l'- può esserci dietro le nostre azioni scellerate che ci portano a non rispettare il luogo dove viviamo. Il demonio tenta di creare situazioni nelle quali l'uomo si ritrova contro l'uomo”. Tornando aldi questi giorni con picchi di 45 gradi in Sardegna, don Sini ribadisce: “Siamo ...

Le temperature nei prossimi giorni si manterranno diffusamente al di sopra delle medie del periodo, anche di 12°C al centro - sud, con possibile. Vediamo nel dettaglio le previsioni ...La fortissima e inedita ondata di calore che sta attraversando in queste ore l'Italia non è circoscritta alla sola Penisola. In Europa, secondo l'Agenzia spaziale Ue, ilnon colpirà solo la parte meridionale del continente (Italia, Grecia e Spagna ) ma anche Francia , Germania e Polonia . Ilnon risparmia la costa sud del Mediterraneo, dove in ...Roma, 15 lug. Ondata di, massime vicine ai 45 gradi. Quindici citta' da bollino rosso. Da lunedi' informa 3bmeteo si preannuncia una settimana dianomalo sullItalia per via di una eccezionale ondata di ...

Conto alla rovescia per la terza ondata di caldo dell’estate 2023, che fra domenica 15 e lunedì 16 si farà sentire con temperature eccezionali che promettono di battere i record registrati negli anni ...Meteo: caldo fino a martedì, poi probabili temporali. Un'onda di calore interesserà le Alpi fino a martedì prossimo mentre, in seguito, infiltrazioni di aria ...