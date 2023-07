Caldo record | la settimana più rovente nella storia del pianeta

(Di sabato 15 luglio 2023) Il climatologo Mercalli: "Con 17° di temperatura media globale, gli scorsi sette giorni sono stati i più caldidel" “Un’ondata di calore anomala, quella che stiamo vivendo, soprattutto per la durata: due settimane continue nel aree del Centro Sud”. A dirlo all’Adnkronos il climatologo Luca Mercalli, spiegando che la grossa bolla di aria calda, ovvero “l’anticiclone di origine africana che nasce dal Sahara (in Algeria si registrano 47-48 gradi) attraversa tutto il Mediterraneo dilatandosi sulla Spagna”, sotto scacco dell’afa, “fino a raggiungere il Sud Italia”. Nel Nord Italia “il culmine di calore è previsto tra lunedì e martedì, ma difficilmente si supererà il(i 43 gradi a Forlì dell’agosto 2017), le temperature infatti dovrebbero mantenersi tra i 36-37 gradi. Sarà comunque un ...

Il climatologo Mercalli: 'Con 17° di temperatura media globale, gli scorsi sette giorni sono stati i più caldi nella storia del pianeta' ...Negli Stati Uniti, oltre 100 milioni di americani sono in allerta per il caldo, secondo il sito web del governo heat.gov: Texas, Arizona, Nevada e California si aspettano condizioni ...