Caldo record | Italia | Europa e Usa boccheggiano Gli scienziati | «È crisi climatica» Greta Thunberg | «È questo il segnale che state cercando?»

(Di sabato 15 luglio 2023) Ilnon molla l’. Mentre in molte città già si boccheggia, i meteorologi avvertono che l’ondata di calore portata sul nostro Paese dall’anticiclone africano Caronte non ha ancora raggiunto il suo picco. Dovrebbe arrivare tra il 17 e il 19 luglio, quando a Roma potrebbero essere toccati i 43 gradi, a Milano i 36. Temperature tra i 40 e 45 gradi si dovrebbero registrare anche in Toscana, Sicilia, e gran parte del Sud, con solo il mare a mitigare le massime in alcune località. Previsti fino a 48 gradi in Sardegna. A preoccupare molto gli esperti, però, non sono solo i picchi diurni, ma anche le minime notturne. A Palermo, per diversi giorni consecutivi, la temperatura non scenderà mai sotto i 28 gradi, e anche nelle zone pianeggianti meno urbanizzate del Paese si registreranno numerose notti tropicali di seguito, con il termometro che ...