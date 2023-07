Caldo record | il Times | «Roma un inferno» Il Guardian | «Temperature mai viste»

Oggi secondo 3b Meteo la temperatura a Roma ha raggiunto i 34°C e domani la massima sarà di 36°C, ma è nei prossimi giorni che l'anticiclone Caronte farà registrare un. Ecco dove "i ...... Agrigento e Oristano, 45°C a Siracusa, 43° a Roma, che aveva visto il proprionel giugno ...Nature ha identificato proprio l'Italia come il Paese europeo in cui si muore di più per il: 18."Attualmente stiamo rompendo ildiin tutto il mondo. La scorsa settimana abbiamo vissuto i giorni più caldi mai registrati, per molti giorni di seguito. Stiamo anche registrando temperaturesul livello del mare ...

Quando finirà il caldo record, le previsioni meteo del colonnello Guidi: Temperature oltre 40°C Fanpage.it

Le temperature estreme 'mai raggiunte prima' interessano tutta l'Europa, con punte di 48 gradi previste in Sardegna e Sicilia ...Secondo i dati diffusi dalla Regione, ogni pronto soccorso della Liguria ha accolto oggi tra i 5 e i 10 pazienti ...