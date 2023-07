Caldo record | allerta Usa per 113 milioni di persone | in Death Valley saranno 53 gradi

(Di sabato 15 luglio 2023) Washington, 15 lug. (Adnkronos) - Una "pericolosa" ondata diinvestirà questo weekend gli Stati meridionali e occidentali degli Stati Uniti. "Non sottostimate l'impatto del", avverte oggi il National Weather Service, diffondendo un'che vale per un terzo degli americani, vale a dire 113diche abitano dalla Florida alla California, fino allo stato di Washington. A Phoenix, in Arizona, si prevede che la temperatura raggiungerà i 43centiper il 16esimo giorno consecutivo, mentre nellain California - uno dei posti più caldi della Terra - si prevede una temperatura di 53. "Un'ondata diestremamente pericolosa colpirà gli stati ...

... in California , sono previsti fino a 54 gradi , unassoluto per uno dei luoghi più caldi del mondo. Parchi, musei, zoo e negozi, in tutti gli Stati colpiti dall'ondata ditorrido, hanno ...Italia immersa in un'ondata diafricano e torrido con temperature che potrebbero battere iin diverse zone del Paese e massima allerta. Una situazione che è finita pure sotto i riflettori dei media internazionali. Il ...... secondo rumors riportati oggi anche dal Fatto quotidiano, bisogna aspettarsi un numerodi ... due film diversi sul temadei migranti, i primi sottoposti a torture, il secondo eroe italiano ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...La situazione meteo attuale sta registrando temperature estremamente elevate in molte località, e si prevede un ulteriore aumento nei prossimi giorni.