Caldo record | allerta Usa per 113 milioni di persone | in Death Valley saranno 53 gradi

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 15 luglio 2023) (Adnkronos) – Una "pericolosa" ondata diinvestirà questo weekend gli Stati meridionali e occidentali degli Stati Uniti. "Non sottostimate l'impatto del", avverte oggi il National Weather Service, diffondendo un'che vale per un terzo degli americani, vale a dire 113diche abitano dalla Florida alla California, fino allo stato di Washington. A Phoenix, in Arizona, si prevede che la temperatura raggiungerà i 43centiper il 16esimo giorno consecutivo, mentre nellain California – uno dei posti più caldi della Terra – si prevede una temperatura di 53. "Un'ondata diestremamente pericolosa colpirà gli stati occidentali questo ...