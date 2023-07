Ampiamente, alla fine è arrivata. 'Non ci ha sorpreso e durerà - afferma il tecnico ...Dekra dopo aver frequentato un Master all'università di Trento - la bolla africana porterà grande, ......temperaturaalla superficie isobarica di 850 hPa, corrispondente a quote intorno a 1550 m in libera atmosfera. Ecco dunque l'eccezionalità che fa dire che Hot storm sara un'ondata di...... che hanno analizzato l'ondata,dal 14 luglio ad oggi. I cambiamenti climatici hanno reso le temperature massime giornaliere dell'ondata diin corso in Italia, Germania, Francia, ...

Caldo, prevista una settimana di fuoco per l'Italia con temperature fino a 45 gradi TGLA7

In campo anche il ministero della Salute che ha diramato una circolare alle Regioni e predisposta la campagna di comunicazione "Proteggiamoci dal caldo" ..."OdiAmo l'estate", la nuova canzone della pubblicità del Polase pare essere molto apprezzata dal mondo del web che già la acclama come nuova hit dell'estate. C'è addirittura chi pensa che a cantarla s ...