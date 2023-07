Calciomercato Udinese | Becao vicinissimo al Fenerbahce | squadre di A beffate?

Leggi su 11contro11

(Di sabato 15 luglio 2023) Rodrigo, difensore centrale dell’nelle prossime ore cambierà casacca, andando a vestire la maglia delin Turchia. Una volta sciolti gli ultimi dubbi del giocatore e della famiglia che preferivano rimanere in Serie A, la trattativa andrà in porto. La cessione del brasiliano, in Friuli dal 2019, dopo l’inizio di carriera nel Bahia, e un campionato giocato in Russia nello Cska Mosca, frutterà all’circa 10 milioni di euro. Per l’esperto difensore centrale dunque, dopo 4 stagioni in Serie A, sembra dunque essere arrivato il momento dei saluti col nostro campionato. L’ora, grazie al gruzzolo ricavato da questa cessione è chiamata a trovare in fretta un valido sostituto. Il compito non è semplicissimo vista la bravura del partente, ma l’ottimo ...