Calciomercato Roma | si complica l’addio di Karsdorp Cosa succede

(Di sabato 15 luglio 2023), sila trattativa perdiai giallorossi. Ecco chestando Secondo quanto riferito da Il Messaggero, laavrebbe visto il Feyenoord dire di no alla trattativa per il ritorno in Olanda di Rick. L’esterno rimane in vendita, ma il motivo dello stop alla trattativa sono le richieste dei giallorossi: troppi gli 8 milioni di euro richiesti per il terzino, ormai fuori dal progetto tecnico.

Lachiede 10 , a 8 però cederebbe l'olandese ormai chiuso anche dall'arrivo di Kristensen.E c'è lache sfoglia la margherita sul suo prossimo bomber e torna a pensare ad Alvaro Morata . Questo e molto altro nella GALLERY sottostante con le prime pagine dei giornali in edicola oggi, ...Ieri sera a Villa San Sebastiano, a(residenza di Lotito), è andata in scena una riunione tra gli agenti e la dirigenza biancoceleste per definire i dettagli dell'operazione. Presente anche il ...

Le notizie di calciomercato del 14 luglio Sport Fanpage

Morata-Roma, ora l'affare potrebbe decollare per davvero. Tiago Pinto continua a lavorare alla questione attaccante, visto che Mourinho ha bisogno urgentemente di una punta in grado di sostituire Abra ...