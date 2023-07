Calciomercato oggi 15 luglio | tutte le trattative | gli acquisti | le cessioni Clamoroso Lukaku è rottura con l’Inter

(Di sabato 15 luglio 2023) La sessione estiva delprosegue spedita e anche, sabato 15sono diverse le novità di mercato. Partiamo subito dalla clamorosa bomba arrivata nelle ultime ore: tradefinitiva. I nerazzurri si sono ritirati dall’estenuante lotta per far ritornare a Milano l’attaccante belga. Il motivo? Il calciatore ha deciso di negoziare con la Juventus e questa situazione ha fatto storcere il naso, e non poco, alla dirigenza nerazzurra. Si è creata una frattura profondissima tra le due parti ma la questione non è terminata così.avrebbe provato a chiamare Ausilio la scorsa notte per cercare di spiegare le sue ragioni ma la telefonata sarebbe durata veramente poco. Il dirigente non avrebbe affatto gradito il comportamento ...

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...quando abbiamo fatto 10 contro 10 si è visto ritmo, bei duelli. Significa che hanno fame. Ci sono giovani che devono farmi vedere qualcosa. Non vedo l'ora arrivino gli altri calciatori e che ...... quest'mollato definitivamente dall'Inter, ma anche l'inserimento a sorpresa per un altro finalista dell'ultima Champions League. Massimiliano Allegri (LaPresse) -.itParliamo di ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

Inter, la trattativa per la cessione di Andre Onana va verso la conclusione auspicata da tutti. I nerazzurri continuano a lavorare per portare a Milano almeno due portieri. In attesa di capire la ...Buona la prima del Genoa nel ritiro di Moena contro i dilettanti del Fassa Calcio. Finisce 12-0 con il solito Gudmundsson che riparte alla grande con quattro ...