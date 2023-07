Calciomercato Napoli | Meluso rinnova il centrocampo di Garcia | piace un talento del Celtic

(Di sabato 15 luglio 2023) Continua intensamente questa lunghissima sessione diche vede molte squadre interessate e pronte ad affossare altri colpi per dare qualità ai propri team. Tra queste c’è Il, che dopo aver presentato il nuovo direttore sportivo ovvero Mauro, sta proseguendo nella sua ricerca a trovare calciatori giovani e di. La formazione di Rudi, infatti, sta valutando dei giocatori da inserire a, il reparto con più problematiche fino a questo momento, agli azzurriun elemento del, iniziato il ritiro:ragiona sulle strategie da adottare Da pochi giorni i campioni d’Italia sono partiti per il ritiro per preparare ...

Commenta per primo Dopo le sirene arabe, ecco quelle provenienti dalla MLS. Hirving Lozano è richiesto anche negli Stati Uniti , più precisamente dal Los Angeles FC, stando a quanto riferito da ESPN . ...ATTEGGIAMENTO DEL- 'Voglio essere efficace e fin quando sappiamo far uscire palla partendo da dietro lo faremo. Però se stiamo vincendo una partita importantissima che ti dà il trofeo, che ...Insomma, il suodeve avere 'anche un piano B e un piano C'., Garcia si sbilancia su Maxime LopezNelle ultime settimane, si è parlato molto dei possibili nuovi acquisti del. In ...

Dall'Arabia Saudita - Il Newcastle vuole Kvaratskhelia: offerta monstre per il georgiano CalcioNapoli24

Lunga conferenza dell'allenatore del Napoli, la prima dall'inizio del ritiro a Dimaro: "La cosa che mi è piaciuta del presidente è la sua ambizione - ha detto -. Osimhen è contento di restare, Kim ...Piotr Zielinski potrebbe lasciare il Napoli. Garcia ha spiegato la situazione sua e di Lozano: “Sono tutti sotto contratto, anche Lozano. Entrambi sono in scadenza nel 2024 e nel club è logico pensare ...