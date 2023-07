Calciomercato Milan – Il Porto tratta per Taremi? E su Morata…

2 Folarin Balogun , statunitense con cittadinanza inglese, attaccante dell'Arsenal e della Nazionale americana, è la pista più interessante per l'Inter . Già nel mirino anche del, qualora l'operazione Lukaku non dovesse andare a segno, i nerazzurri punterebbero su di lui. Costa 40 milioni , nell'ultima stagione è andato a segno in 21 occasioni in Ligue 1 con la maglia ...L'ex capitano delvorrebbe ancora un ruolo operativo , cosa che in Francia potrebbe però ottenere solo se Nasser Al - Khelaifi si separasse da Luis Campos , attuale capo dell'area tecnica.... una di queste riguarderebbe l'exFrank Kessie . Juventus, torna d'attualità il nome di Kessie La Juve di nuovo su Kessie - Stando a quanto riportato da.com , infatti, dopo le ...

Il Milan e Tijjani Reijnders sono alla svolta decisiva. Il centrocampista olandese ha deciso di rinunciare ai circa 3 milioni che avrebbe dovuto avere dall’Az, e questa la mossa è stata quasi ...Se il ritorno di Lukaku scemasse l'Inter si rifarebbe con le alternative seguite in questa sessione di calciomercato: per Marotta Balogun resta in pole ...