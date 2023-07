Calciomercato Milan – Distanza colmabile con il Valencia per Musah

... arriva Castellanos dal New York City Punti chiave 15:11 L'Inter molla definitivamente Lukaku 14:14- Az, accordo per Reijnders 14:10 Fenerbahce su Bonucci 11:48 Su Taremi ilapre il ...Nel frattempo mister Juric ha dato il suo via libera all'arrivo daldi Messias, suo obiettivo già due stagioni fa. Per 3 - 4 milioni di euro il brasiliano può lasciare i rossoneri e approdare ...' Ha il nostro permesso per parlare con il, se non lo ha già fatto. Hanno dimostrato che lo vogliono davvero, l'ultima conversazione con loro è stata buona: siamo vicini. Non è ancora finita ma ...

Il trequartista rossonero potrebbe lasciare il Diavolo nel corso di questa sessione di calciomercato: i dettagli ...Il Milan affonda il colpo per Tijjani Reijnders. Dopo un tira e molla durato alcune settimane, i rossoneri hanno convinto l'AZ ...