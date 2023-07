Calciomercato Milan | Danjuma serio candidato | trattativa in ascesa

Calciomercato Milan – Capitolo esterno: occasione dalla Premier Pianeta Milan

In attesa di nuovi colpi in sede di calciomercato del Milan i tifosi del team menegino possono 'consolarsi' con una storia su Instagram di Claudia Romani.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...