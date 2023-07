Calciomercato Milan – Contatti con l’agente di Taremi | ma il Porto fa muro

(Di sabato 15 luglio 2023) Ilsarebbe in diretto contatto con l'agente di Mehdi, ma ilcontinuerebbe a fareper la sua partenza

FOTOGALLERY %s Foto rimanentiNon solo Lukaku: i duelli Inter - Juve sul mercato L'...37.5 milioni di euro più 2.5 milioni di bonus al Chelsea - e contemporaneamente flirtava con il...Ilannuncia Pulisic: contratto fino al 2027 con opzione per un'altra stagione. Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A, NEWS E TRATTATIVE LIVE - IL ......21enne Lazar Samardzic dell'Udinese (ma sul goiello tedesco naturalizzato serbo ci sono anche,... Dal canto suo il giocatore aprirebbe al ritorno in Italia - scrive.com - E il ...

Il talento è arrivato in città. Molti dei tifosi rossoneri sono subito stati colti di sorpresa. Pulisic ha di fatto spiazzato tutti.Sono passati ormai circa 40 giorni dalla decisione presa dalla proprietà del Milan di non continuare il rapporto lavorativo con Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, e Ricky Massara, direttore ...