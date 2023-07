Calciomercato | Liverpool | lo stanno comprando dalla Fiorentina

(Di sabato 15 luglio 2023) In sede diarriva la svolta e l’intreccio di mercato che vede coinvolti ile la. La trattativa è per certi aspetti molto sorprendente e spiazza tutti,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Commenta per primo Rientrato alla Juve dal prestito aldove in realtà ha giocato poco e niente, Arthur Melo si sta guardando intorno per cercare una nuova soluzione. IDEA FIORENTINA - Nei giorni scorsi l'agente del giocatore ha avuto qualche ...Commenta per primo Il futuro di Sofyan Amrabat resta in bilico e per lui si riaprono le porte della Premier League: iltorna a pensarci, dopo averlo cercato lo scorso dicembre. A riferirlo è The Athletic , secondo cui l'imminente addio di Fabinho (c'è l'Al - Ittihad), oltre a quello Jordan Henderson (Al - ...Arrivato dalsolo un anno fa, il senegalese non ha rispettato le aspettative e deluso tifosi e società. Tra comportamenti non proprio consoni ad un club di tale portata a qualche problema ...

Torino, offerta del Liverpool per Schuurs: le cifre Calciomercato.com

La Fiorentina è abituata all'idea di dover salutare Sofyan Amrabat: anche il Liverpool bussa alla porta della viola per il calciatore marocchino ...Il futuro di Sofyan Amrabat resta in bilico e per lui si riaprono le porte della Premier League: il Liverpool torna a pensarci, dopo averlo cercato lo scorso dicembre. A riferirlo è The Athletic, seco ...