Calciomercato Lazio | primo colpo di Lotito | in arrivo l’attaccante argentino Castellanos

(Di sabato 15 luglio 2023) Insieme al Napoli dell’ormai ex tecnico azzurro Luciano Spalletti, uomo capace di riportare il Tricolore nel capoluogo partenopeo dopo ben 33 anni, una delle squadre più sorprendenti dello scorso campionato è stata sicuramente ladi Maurizio Sarri. Quest’ultima si è resa protagonista di un bellissimo cammino, culminato con il secondo posto finale a quota 74 punti, valso la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Un bottino decisamente considerevole per la formazione biancoceleste, trascinata dal suo eterno bomber Ciro Immobile, autore di ben 14 gol in stagione, nonostante i numerosi infortuni di natura muscolare, e che con ben 196 reti all’attivo spalmate tra le varie competizioni, è divenuto il miglior marcatore nella storia della formazione capitolina. Ma adesso, è giunto il momento di pensare al futuro, e pensare alla prossima ...

...le visite mediche) altri due azzurri campioni d'Italia sono entrati nel carosello del. Oltre agli arabi si sta facendo sotto anche la. Dopo l'addio di Milinkovic - Savic Sarri ha ...Lamette a segno il colpo Castellanos: cifre e dettagli per l'acquisto dell'attaccante. Le ultime novità Ildellaentra finalmente nel vivo. Secondo quanto riferito da Il Messaggero infatti, i biancocelesti nella notte hanno chiuso il primo colpo in entrata di questa sessione estiva. ...33 L'affare è in dirittura d'arrivo: Castellanos è a un passo dalla. Per presentarlo, ritorniamo indietro con la memoria a quando il suo nome, che pure già circolava, è balzato agli onori della cronaca. Quattro gol, alla squadra più vincente del mondo. Valentin ...

Calciomercato Lazio | Bonucci, arrivano conferme: è una doppia operazione

L'attaccante argentino, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Girona, si trovava all'interno di Villa San Sebastiano. Il presidente Lotito è tornato appositamente da Milano per portare a ...Il centrocampista ivoriano è in uscita dal Barcellona e avrebbe l'Italia come destinazione gradita per il suo futuro ...