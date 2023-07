Calciomercato Lazio | chiuso l’arrivo del nuovo attaccante

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 15 luglio 2023) Adesso è launa delle squadre più attive sul fronte. E’ in corso una doppia trattativa con la Juventus per il passaggio in biancoceleste dei difensori Leonardo Bonucci e Luca Pellegrini. Un’altra situazione ancora tutta da valutare è quella che riguarda Ciro Immobile. E’ arrivata un’offerta importantissima dall’Arabia Saudita per l’biancoceleste di circa 35 milioni per due stagioni. La situazione è ancora in fase di valutazione e laaspetta una mossa dell’. La richiesta del club biancoceleste è di circa 25-30 milioni di euro. Foto di Siu Wu / AnsaIldellaLaha praticamentela trattativa perdi un ...