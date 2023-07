Calciomercato Juventus | in cerca dell’erede di Vlahovic | le ultime

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 15 luglio 2023) Tornare ad altissimi livelli in campionato e in Europa dopo il passaggio a vuoto, non solo per colpa del lato sportivo, nella stagione appena archiviata. Il club bianconero non dovrebbe partecipare alla prossima edizione delle coppe europee e potrà concentrarsi, completamente, sulla disputa della Serie A. Obiettivo? Vincere, ovviamente, lo scudetto che attualmente staziona all’ombra del Vesuvio. Sono anni che la Vecchia Signora non sale sul trono italiano e Massimiliano Allegri vuole, fortemente, riportare il vessillo sotto la Mole Antonelliana. Per farlo dovrà affidarsi a Cristiano Giuntoli, campione d’Italia in carica con il club partenopeo che ha abbracciato il nuovo progetto dei piemontesi: ecco ledaldella, tanti nomi per il dopo ...