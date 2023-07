Calciomercato Inter | sfumato Lukaku sono 4 i nomi per il nuovo attaccante

(Di sabato 15 luglio 2023), sfumata la possibilità di un ritorno di Romeluin nerazzurro ora si pensa ad altriNovità nelSerie A dopo la decisione dell’di mollare la presa per Romelu, il cui futuro è ora sempre più incerto. Stando infatti a quanto riportato dal collega Matteo Barzaghi a Sky Sport 24, ora isulla lista di Marotta e Ausilio per rinforzare il reparto offensivo nerazzurroaltri quattro: Balogun, Morata, Taremi e Scamacca.

Napoli - Kim - Bayern Monaco , sarebbe tutto pronto con tanto di clausola già pagata ... In particolare ci sarebbero problemi sul contratto edel trasferimento. L'ufficio legale del ...L'ad dell'punta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto , in un'operazione in stile Bellanova. I primi contatti tra le parti sono partiti. Il capo dell'area sportiva bianconera invece ...La squadra turca oggi ha giocato in amichevole contro gli azeri del Neftci Baku, l'ex attaccante dell'è partito titolare prima di essere sostituito da Joao Pedro a un quarto d'ora dalla fine; ...

Il mancato ritorno di Lukaku, seguito ora dalla Juventus, stravolge il mercato dell'Inter. Serve un bomber a Inzaghi: proposto Sorloth ...Dopo l'interruzione della trattativa per Lukaku, l'Inter lavora per il nuovo attaccante: sulla lista Balogun, Nzola, Morata e Taremi ...