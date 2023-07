Calciomercato Inter | Lukaku tentato dalla Juve? Le reazioni sui social

(Di sabato 15 luglio 2023) Ennesimo colpo di scena nella trattativa ditrae Chelsea per Romelu. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con i Blues, ma adesso l'entourage del belga prende tempo. Sullo ...

Ennesimo colpo di scena nella trattativa ditrae Chelsea per Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con i Blues, ma adesso l'entourage del belga prende tempo. Sullo sfondo c'è la Juve. E sui social i tifosi si ...Lukaku all'ma c'è il "giallo" procuratore. Accordo trovato, ma ad un passo dalle firme c'è ancora un problema. Almeno questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport: secondo il quotidiano ...Come riporta Sky Sport, i nerazzurri puntano a chiudere l'intesa con il portiere, poi i dirigenti dell'andranno a trattare con il Bayern Monaco per cercare di risparmiare qualcosa sul ...

Juventus e Inter portano avanti il derby di calciomercato, non solo Lukaku: la sfida si allarga anche a Emil Holm dello Spezia, pronto al grande salto ...Calciomercato Inter: Andrè Onana al Manchester United per 55 milioni di euro più bonus, l’Inter adesso può fare marcato.