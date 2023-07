Calciomercato Inter | abbandonata la pista Lukaku | Marotta e Ausilio cercano nuovi nomi per l’attacco

(Di sabato 15 luglio 2023) Nell’estate del 2019,hanno messo a segno un grande colpo diacquistando Romeludal Manchester United per 65 milioni di euro più altri 10 di bonus. A Milano il belga ha ritrovato la sua miglior condizione con Antonio Conte come allenatore e ha catturato l’esse del Chelsea, che è riuscito ad ottenere le prestazioni del giocatore. L’avventura con i Blues però non è andata bene e l’lo ha ripreso in prestito la scorsa estate. L’obiettivo della società nerazzurra in questa sessione di mercato è stato fin da subito quello di acquistare Romelua titolo definitivo e la volontà del giocatore sembrerebbe essere sempre stata quella di fare ritorno a Milano. L’esse della Juventus avrebbe però fatto ...

