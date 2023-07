Calciomercato | Cremonese Dalla Juventus arriva Nikola Sekulov

Il giovane azzurro passa in prestito al club grigiorosso. CREMONA - Nikola Sekulov è un nuovo giocatore della. L'attaccante, classe 2002, arriva a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro opzione, dalla Juventus. Nato a Piacenza, Sekulov è approdato al vivaio bianconero nel 2016 fino a ...Venezia e Palermo sono tra le società protagoniste di questa prima fase deldi Serie B . I lagunari in queste ore hanno praticamente quasi chiuso il colpo che ... Laha chiuso l'......Giana si sta preparando al prossimo campionato di serie C e per adesso parte dal. ... del calibro del Monza, oe Novara.

Il giovane azzurro passa in prestito al club grigiorosso.CREMONA (ITALPRESS) - Nikola Sekulov è un nuovo giocatore della Cremonese.Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata in mattinata: Nikola Sekulov, attaccante esterno classe 2002, vestirà il grigiorosso nella prossima stagione e tra poco salirà sul pullman che porterà la Cremo ...