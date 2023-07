Calcio | Lazio Cataldi ' Senza Milinkovic serve segnale | Lotito a lavoro'

AURONZO DI CADORE - Ritiro numero 16 ad Auronzo di Cadore. Danilo Cataldi il primo a parlare in conferenza stampa. Sono passati quattro giorni dall'inizio della preparazione estiva ed è tempo di primi ...Lo ha detto il centrocampista della, Danilo Cataldi, in conferenza stampa dal ritiro del club biancoceleste. "Sul mercato non sono io a dire cosa bisogna fare, penso sappiamo bene che in ...Proprio come il Napoli nella serie A italiana di... anzi, più del Napoli, perché la vittoria ... che erano le quotate Livorno, Prato, Monza, Rimini, Fiuggi, Roma, Motta e. E con questo ...

'Pensare di migliorare il secondo posto dell'anno scorso è stimolante' AURONZO DI CADORE (ITALPRESS) - 'Con la cessione di Milinkovic-Savic, al di ...Taty Castellanos, attaccante argentino di 24 anni, è pronto a diventare un giocatore della Lazio che ha individuato in lui il vice-Immobile ideale, ma anche il profilo adatto ad affiancare ...