Calcio | Bonucci cita Djokovic I 36 anni sono i nuovi 26

Il difensore continua a lanciare messaggi via social. TORINO - Leonardo, messo da poco fuori rosa dalla Juventus, continua a mandare piccoli messaggi via social. Su Instagram, il 36enne nato a Viterbo ha ripreso una frase di Novak Djokovic, ieri vincente contro ...Cosìha citato il serbo e le sue parole dopo la vittoria in semifinale con Sinner, tramite le proprie Instagram Stories: 'Cerco di non guardare all'età come una cosa che distingue. I ...La Juve sa chelunedì arriverà alla Continassa per allenarsi con gli altri esuberi (Zakaria, Arthur, McKennie, forse Pjaca): in questi casi il copione è più meno già scritto, perché con 10 ...

