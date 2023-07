Cagliari | Ranieri | “Obiettivo salvezza | dovremo stare compatti e partire bene”

(Di sabato 15 luglio 2023) Il tecnico del, Claudio, ha parlato in occasione della ripresa degli allenamenti del club, al lavoro per l’imminente stagione di Serie A: “Ho sempre voglia di sognare, ma per il primo anno l’sarà la. Dobbiamo partita con il piede giusto, ma non sarà facile. Siamo l’ultima arrivata ed il calendario non è dei più semplici, perciò. La vittoria contro il Bari? Fa già parte dei ricordi, adesso è un’altra storia“. Sul calciomercato,ha spiegato: “Abbiamo bisogno di un difensore esperto da affiancare ai nostri giovani e di un paio di attaccanti per avere più scelta. Cerchiamo gente che ci consenta di rein A, elementi attaccati alla maglia. Non m’interessa la carta ...

Gli obiettivi di mercato: ecco cosa serve alindica tre rinforzi per innalzare lo spessore qualitativo della rosa. "Sì, servono un difensore di esperienza e almeno due attaccanti . ...Cittadinanza onoraria diin arrivo per l'allenatore delClaudio: la proposta è in due mozioni già all'ordine del giorno del consiglio comunale. Il sì dell'aula potrebbe arrivare già dalla prossima settimana. "Ne sarei molto orgoglioso - ha ...sul nuovoda A: "Bene, stanno lavorando intensamente e gradualmente assimilano gli insegnamenti. Abbiamo Desogus out per una decina di giorni a causa di un infortunio. Peccato poiché ...

Tommaso Augello è a un passo dal Cagliari, fortemente voluto dal tecnico Claudio Ranieri che lo ebbe alla Sampdoria. Al suo posto in blucerchiato dovrebbe arrivare Antonio Barreca, che… Leggi ...Cittadinanza onoraria di Cagliari in arrivo per l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri: la proposta è in due mozioni già all'ordine del giorno del consiglio comunale. Il sì dell'aula potrebbe arriv ...