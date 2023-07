Cagliari | Jankto ai tifosi | «Avremo bisogno del vostro sostegno»

(Di sabato 15 luglio 2023) Le prime parole di Jakub, nuovo acquisto del, rivolte ai: «Noi daremo tutto in campo. Insieme, sempre e comunque» Dopo l’ufficialità del suo passaggio al, Jakubha voluto salutare i suoi nuovi. Di seguito le sue parole sui propri profili social. «Grazie ai, grazie ai compagni, grazie. Abbiamodel, noi daremo tutto in campo. Insieme, sempre e comunque. Forza Casteddu». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato è intervenuto durante la trasmissione "Sabato Sport" su Rai Radio 1 ENTUSIASMO. "Il clima è sicuramente buono, veniamo da un finale entusiasmante della ...