Buon compleanno Laura Chiatti | Aida Yespica…

(Di sabato 15 luglio 2023)Yespica, Marco di Vaio, Graziano Pellè, Giovanni Pitruzzella, Gianni Garko, Raffaello Morelli, Pietro di Muccio, Brigitte Nielsen, Arianna Huffington, Marzio Breda, Pierluigi Pairetto, Domenico Siniscalco, Lucrezia Ricchiuti, Carlo Verdelli, Francesco Pionati, Umberto d’Ottavio, Gian Luca Galletti, Rosalinda Celentano, Andrea Perroni, Marius Stankevicius, Nicola Ferrari, Andrea Cristiano, Diego Ulissi, Giulia Salerno… Oggi 15 luglio compiono gli anni: Giovanna Pala, attrice; Brunetto Chiarelli, antropologo; Gianni Garko (Gianni Garcovich), attore; Roberto Luise, ex rugbista; Gianfranco Rocelli, politico; Raffaello Morelli, politico; Enrico Maria Radaelli, scrittore; Pietro di Muccio (de Quattro), politico, funzionario; Andrei Zuczkowski, ex calciatore; Bruna Rossi, ...

Ad oggi conta ben 60 titoli teatrali, su tutti 'Passeggiate romane' (2011) e '' (2012), due tour in cui ha affiancato il grande Enrico Montesano. Ci sarà spazio anche per la musica con ...Sfortunato ilGiuseppe che non riesce a lasciare il segno nel giorno del suo trentasettesimo. Continua, invece, a non sbagliare niente Milano: Savarese spiazza Mercuri. Sul dischetto ...... in questa giornata così importante, per Lei e i suoi cari, e al raggiungimento di un tale traguardo anagrafico, sono lieto di porgerLe i miei più sinceri auguri di, anche a nome del ...

Badalucco: buon compleanno Nicholas, il padre "Vedo il grande uomo che stai diventando" SanremoNews.it

Cecilia Rodriguez ha dedicato un dolcissimo post in occasione del compleanno del fidanzato Ignazio Moser: scopri lo scatto ...Oggi è il compleanno di Ignazio Moser, compie 31 anni, con un po’ di tristezza lascia il decennio che più gli è piaciuto. Ieri sera si prendeva un po’ in giro da solo, sul divano in pieno relax con la ...