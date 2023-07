Brasile | salvato turista italiano disperso in Amazzonia

(Di sabato 15 luglio 2023) Le autorità dello stato brasiliano dell’hanno individuato unche si eranella giungla da mercoledì scorso. L’identità del nostro connazionale non è stata resa nota, ma secondo i portavoce dei vigili del fuoco di Presidente Figueiredo, una città a circa 150 chilometri a sud del confine con la Colombia, è stato individuato nel mezzo della giungla “in uno stato di confusione”. Sebbene fosse indebolito, sembrava essere in “buona salute” è stato trasferito in un ospedale per sottoporsi a test. La città conta circa 25.000 abitanti e negli ultimi anni è diventata meta del turismo d’avventura, oggi una delle principali attività economiche della zona.

È stato ritrovato un turista italiano che risultava disperso nella giungla dello Stato brasiliano dell'Amazzonia dallo scorso mercoledì, 12 luglio. L'uomo, di cui non sono state rese note le ...Le autorità dello stato brasiliano dell'Amazzonia hanno localizzato un turista italiano che si era disperso nella giungla da mercoledì scorso. L'identità del turista non è stata resa nota, ma secondo ...

