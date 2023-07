Secondo i vigili del fuoco, il turista, la cui identità non è stata resa nota, è stato"in uno stato confusionale". Le autorità hanno precisato che l'italiano era indebolito ed è stato ...È statoun turista italiano che risultava disperso nella giungla dello Stato brasiliano dell'Amazzonia dallo scorso mercoledì, 12 luglio. L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è ...Hoper caso un libro fondamentale scritto da Henry Kissinger quasi dieci anni fa, quando ... In un mondo in cui le strutture continentali come l'America, la Cina, l'India e ilhanno ...

Brasile, ritrovato turista italiano disperso in Amazzonia Adnkronos

(Adnkronos) – E’ stato ritrovato dai soccorritori nel mezzo della giungla un turista italiano che da alcuni giorni risultava disperso nello Stato dell’Amazzonia. Lo riportano i media brasiliani, citan ...È stato ritrovato un turista italiano che risultava disperso nella giungla dello Stato brasiliano dell'Amazzonia dallo scorso mercoledì, 12 luglio.