(Di sabato 15 luglio 2023) (Adnkronos) – E' statodai soccorritori nel mezzo della giungla unche da alcuni giorni risultavanello Stato dell'. Lo riportano i media brasiliani, citando il portavoce dei vigili del fuoco di Presidente Figueiredo, città situata circa 150 chilometri a sud del confine con la Colombia. Secondo i vigili del fuoco, il, la cui identità non è stata resa nota, è stato"in uno stato confusionale". Le autorità hanno precisato che l'era indebolito ed è stato portato all'ospedale di Presidente Figueiredo per delle analisi, ma è sembrato essere in "buona salute". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

"in uno stato confusionale" E' statodai soccorritori nel mezzo della giungla un turista italiano che da alcuni giorni risultava disperso nello Stato dell'Amazzonia. Lo riportano i media brasiliani, citando il portavoce dei ...È statoun turista italiano che risultava disperso nella giungla dello Stato brasiliano dell'Amazzonia dallo scorso mercoledì, 12 luglio. L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è ...Hoper caso un libro fondamentale scritto da Henry Kissinger quasi dieci anni fa, quando ... In un mondo in cui le strutture continentali come l'America, la Cina, l'India e ilhanno ...

Brasile, ritrovato turista italiano disperso in Amazzonia Adnkronos

Brasilia, 15 lug. (Adnkronos) - E' stato ritrovato dai soccorritori nel mezzo della giungla un turista italiano che da alcuni giorni risultava disperso nello Stato dell'Amazzonia. Lo riportano i media ...È stato ritrovato un turista italiano che risultava disperso nella giungla dello Stato brasiliano dell'Amazzonia dallo scorso mercoledì, 12 luglio.