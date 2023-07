Bonucci come Djokovic | ' I 36 sono i nuovi 26'

Leonardonon ci sta . Il difensore non ha gradito tutta la situazione che lo ha portato a essere messo fuori rosa dalla Juventus e tramite le sue storie Instagram sta dimostrando la sua volontà di non ...Il difensore continua a lanciare messaggi via social. TORINO - Leonardo, messo da poco fuori rosa dalla Juventus, continua a mandare piccoli messaggi via social. Su ...non guardare all'età...... tramite le proprie Instagram Stories: 'Cerco di non guardare all'etàuna cosa che distingue. I trentasei anni sono i nuovi ventisei! ' , queste le parole di Djokovic condivise da, che ...

Bonucci fuori rosa, tutte le rivelazioni di Dagospia Corriere dello Sport

Leonardo Bonucci può lasciare la Juventus in questo calciomercato: Cristiano Giuntoli si guarda intorno per rinnovare la difesa ...Infatti Bonucci ha repostato alcune parole di Novak Djokovic dette dal serbo dopo che ha battuto Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. "Cerco di non guardare all'età come una cosa che distingue ...