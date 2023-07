Bologna da Mission impossible | Gazzella insegue T-Max a velocità folle

When asked in April about the war in Ukraine, Pope Francis broke some news: The Vatican was working on a secret 'peace.' Shortly thereafter the pontiff named Cardinal Matteo Zuppi of...Unitamente al Bilancio economico e patrimoniale, il Bilancio di Sostenibilità contribuisce a rappresentare compiutamente laaziendale, integrando le informazioni di natura contabile con gli ...Un sentimento che è parte integrante delladi Caritas Formigine, che da oltre 3 anni collabora con due forni del territorio per raccogliere il pane avanzato da consegnare alle famiglie in ...

BOLOGNA: Addio al porta a porta in centro, Lepore, “missione ... Teleromagna.it

Chissà quante missioni sull’elicottero del 118 ha già fatto il dottor Cristian Lupi, responsabile dell’elisoccorso di Bologna da un paio d’anni, e da un mese anche di quello di Pavullo. Probabilmente ...Le novità per la Calabria, però, non finiscono qui. Italo ha deciso di introdurre anche le fermate di Paola e Lamezia Terme lungo la linea intermodale che arriva fino in Sicilia. I viaggiatori calabre ...