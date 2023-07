Blitz Napoli | assalto al gioiello in porta per il 2024

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 luglio 2023) Ilsta iniziando a lavorare con il suo nuovo ds, Mauro Meluso: nel mirino c’è già un obiettivo per il. Ilper laIlha, attraverso il suo presidente Aurelio De Laurentiis, annunciato quello che è il nuovo direttore sportivo. Si tratta di Mauro Meluso, che ha già lavorato con Lecce e Speziandole in Serie A. Con lui si sta già ragionando in ottica mercato, per cui si pensa anche a un affare specifico per la. Il nome che piace agli azzurri. “Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del. Benvenuto in famiglia e buon lavoro”, ha scritto così Aurelio De Laurentiis su ‘Twitter’ per annunciare il nuovo ds del club partenopeo. I due stanno quindi già lavorando fianco a fianco ...