Bird Box Barcellona | la spiegazione del finale dell’horror Netflix

(Di sabato 15 luglio 2023) È appena arrivato suBox, horror post apocalittico ambientato nel medesimo universo narrativo del successo del 2018 con protagonista Sandra Bullock. Ci troviamo in un mondo devastato dall’arrivo di misteriose creature, capaci di indurre chiunque le veda al suicidio. I pochi rimasti vivono nell’oscurità, bendati quando sono all’esterno e liberi di scoprirsi gli occhi solo al chiuso. Non tutte le persone che guardano le entità direttamente però si tolgono la vita, alcune di loro ne diventano i folli accoliti, pronti a tutto pur di far si che anche gli altri sopravvissuti possano vederli. Il protagonista diBox, Sebastian (Mario Casas), è proprio uno di loro: ha visto le entità, è sopravvissuto e ora gira percercando di obbligare più ...

Per chi è appassionato di horror, da ieri, su Netflix, è disponibile: Barcellona. La storia è quella di una entità misteriosa che ha annientato la popolazione mondiale, col suicidio; Sebastián e la figlia devono sopravvivere in una Barcellona apocalittica.

I fratelli Pastor replicano le situazioni del film originale ribaltandone però la prospettiva. Ma superato il colpo di scena rimane un prodotto di assoluta medietà. Su Netflix.Bird Box Barcelona tenta in tutti i modi di ampliare le riflessioni del film uscito in precedenza, senza però spingersi mai troppo oltre.