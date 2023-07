Bimbo ferito | il nonno | “L’arma è caduta mentre la pulivo”

Leggi su anteprima24

È un istruttore di tiro l'uomo che ieri sera ha accidentalmente colpito il nipotino di 18 mesi con un colpo di pistola partitopulivanella sua casa a Pomigliano d'Arco (Napoli). Secondo quanto si è appreso, l'uomo deteneva altre armi, sei fucili e nove pistole utilizzate per la sua attività di istruttore. Il bambino secondo il racconto dell'uomo, è entrato in camera da letto dove ilstava pulendo, che sarebbeesplodendo il colpo e ferendo all'addome il piccolo. Il bambino è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è tutt'ora ricoverato. Le dichiarazioni dell'uomo sono ora al vaglio della polizia che indaga per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.