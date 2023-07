Bimbo ferito dal nonno | stupore in città | “Famiglia di brave persone”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPomigliano d’Arco (Na) – Incredulità a Pomigliano d’Arco, per il ferimento deldi 18 mesi raggiunto da un proiettile esploso dalla pistola che ilstava maneggiando, forse intento a pulirla. “A quanto abbiamo capito si tratta di– spiegano alcuni residenti – ma nessuno dovrebbe maneggiare un’arma carica alla presenza di bambini. Tanto più che quest’uomo è un istruttore di tiro. Speriamo che ilsi riprenda presto”. Molti i cittadini che hanno criticato la scelta dell’uomo di tenere armi cariche in casa, e molti si chiedono come sia possibile che un esperto istruttore “non abbia pensato di togliere prima i proiettili“. “Dovrebbe essere la prima operazione da fare – aggiungono – ma in questo momento l’unica cosa importante è che il piccolo ...