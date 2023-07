Bimbo ferito da un colpo di pistola accidentale a Pomigliano

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 15 luglio 2023)da undiall’addome. Il proiettile sarebbe partito in manieradalladel nonno, detenuta legalementeda undi. Ha solo 18 mesi il bambinoda unpartito in manieradalladel nonno. L’arma era detenuta legalmente. Il fatto è accaduto ad’Arco in provincia di Napoli. Il bambino, raggiunto dal proiettile all’addome, è stato trasportato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è attualmente in terapia intensiva. Il– come riporta AdnKronos – ha subito un ...