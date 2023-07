Bimbo di due anni annega nella piscina di casa E' scivolato

Leggi su iltempo

(Di sabato 15 luglio 2023) Un bambino di dueè mortotodi. La tragedia a Cavazzale, frazione del comune di Monticello Conte Otto in provincia di Vicenza, poco prima delle cinque del pomeriggio di oggi. Ilsarebbein acquadi famiglia, posizionata in cortile. Fatale sarebbe stata una breve disattenzione dei genitori. Disperati i soccorsi prestati dal 118villetta ma per il bambino non c'era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando di Thiene, che dovranno ascoltare i genitori per ricostruire cosa sia accaduto. Martedì scorso a Parma una bimba di un anno e mezzo erata in una piccolagonfiabile.