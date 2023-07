Bimbo di due anni annega in una piscina nel Vicentino

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 15 luglio 2023) Dramma nel, dove oggi un bambino di dueè mortoto nel pomeriggio nelladi un'abitazione privata. Dopo l'allarme, lanciato dai genitori, sul posto è giunto il personale del Suem 118 che ha provato a lungo a rianimare il piccolo, ma purtroppo le condizioni erano disperate e i sanitari hanno dovuto constatarne il decesso. La tragedia, in una giornata caldissima in Veneto - le massime nelhanno toccato i 34 gradi - è avvenuto verso le ore 17.30, in via Monte Cengio, in una villetta di recente costruzione. La frazione, Cavazzale, fa parte del comune di Monticello Conte Otoo. Sono stati i genitori del bambino, vedendo il piccolo in acqua, a chiamare subitio il 118 chiedendo l'intervento dei medici. L'autoambulanza è arrivata poco dopo; la coppia, disperata, ha dovuto ...