Bimbo di 18 mesi ferito da un proiettile | colpo partito dall’arma del nonno

Leggi su tpi

(Di sabato 15 luglio 2023) Dramma a Pomigliano D’Arco (Napoli). Undi 18è stato gravementecon una arma da fuoco all’addome; ilsarebbeaccidentalmente da una Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta dal. Il bambino è ricoverato in terapia intensiva, al Santobono, in prognosi riservata. Accertamenti in corso da parte della Squadra Mobile.