Biancaneve | è polemica sulle prime foto dei nani

Leggi su tuttotek

(Di sabato 15 luglio 2023) Ancora non abbiamo immagini ufficiali, ma ledal set dihanno già acceso laa causa della scelta deiUn nuovo remake diè attualmente in produzione. Gli attori protagonisti, Rachel Zegler e Andrew Burnap sono al lavoro sul set ed alcuni paparazzi sono riusciti ad intrufolarsi, per rubare alcuni scatti, che hanno destato sin da subito non poche polemiche. Il motivo? I, ribattezzati per l’occasione “creature magiche”. Scopriamo cosa sta accadendo. Guai a chiamarliIl politicamente corretto ormai sembra aver preso piede in tutti i live action Disney. L’ultimo in ordine di tempo è la nuova versione di, in uscita a marzo 2024. Sono state alcune, ...