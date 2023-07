Biancaneve e i sette gender | Disney cancella pure i nani

(Di sabato 15 luglio 2023) Eh, io lo sapevo. Tutti lo sapevamo. Tutti lo aspettavamo. Era solo questione di tempo., anche lei, rivista e politicamente corretta. Basta con la pallida bambina che vive con 7 piccoletti, intanto la scuriamo un po’: non proprio Neraneve, ma latina sì, dai. Poi ivia, sempre con quella fama sinistra, gliene hanno dette di tutti i colori, povera diversamente Bianca, con quei tipi lì: ora di svecchiare, ecco pronta una allegra comitiva di gentedi imprecisati sesso etnia e attituddine. Praticamente Negraneve al gaypride. Questo il nuovo progetto, in uscita la prossima primavera: un trionfo, sarà un trionfo del disastro, il floppone più tracontante dalla nascita del poveo Walt che a questo punto, più che rivoltarsi, nella tomba ci si starà centrifugando. Laha deciso ...

Il live action di "" vedrà l'attrice di origini colombiane Rachel Zegler come ... Non è tutto: addio personaggi infantilizzati e benvenuta inclusività, con generi diversi e benetnie ...Daily Mail , dal canto suo, ha criticato la decisione fortemente "woke" della Disney, scegliendo per il suo articolo un titolo decisamente esplicativo: "Esclusivo:e icompagni ...leggi anchee inani live action, Peter Dinklage critica il film LA DECISIONE DI DISNEY Le parole di Dinklage avevano spinto Disney ad annunciare la svolta: non più nani ma creature ...

Biancaneve, ecco come saranno gli ex sette nani nel live action Disney Sky Tg24

Il live action del classico d’animazione del 1939 è stato realizzato secondo i diktat dell’ideologia woke: i nani non sono nani, non c’è il principe azzurro e nessuna minoranza verrà dimenticata ...Daily Mail US ha condiviso in esclusiva alcune foto che rivelano l'aspetto delle "sette creature magiche" che andranno a sostituire i sette nani nel remake live action di Biancaneve. Ed è subito polem ...