Bianca Berlinguer | svelato quanto guadagnerebbe a Mediaset

Leggi su biccy

(Di sabato 15 luglio 2023)dopo trentaquattro anni di onorata carriera in Rai a settembre passerà adove diventerà uno dei volti di punta di Rete 4. Secondoriportato da Davide Maggio Pier Silvio Berlusconi avrebbe convintooffrendole ben due programmi: uno quotidiano, l’altro in prima serata. Quello quotidiano andrà in onda nell’access prime time, ovvero prima dell’inizio della prima serata, al posto di Stasera Italia di Barbara Palombelli. Quello in prima serata, invece, sarà il corrispettivo di #Cartae andrà in onda il martedì sera facendo una staffetta con Nicola Porro. “Abbiamo approfondito e possiamo anticiparvi che la giornalista si avvicenderà al collega nel corso della stagione” – si legge su DM – “In questo modo i conduttori ...