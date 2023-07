Bettini Pd contro l' autonomia differenziata | ' Aumenta le disuguaglianze tra Nord e Sud'

(Di sabato 15 luglio 2023) No alla divisione dell'Italia voluta dale che la destra accetta pur di fare una marchetta alla Lega. 'Condivido nettamente il no alla riforma. Si tratta di un provvedimento insostenibile per le ...

La battagliala proposta del governo in materia di autonomia è una delle strade per rimettere al centro il tema cruciale del Sud'. Lo afferma Goffredo, dirigente nazionale del Pd , in ...Così Goffredoa Repubblica Napoli. "La sinistra e anche il Pd ha avuto e continua ad avere fior fiore di meridionalisti. La battagliala proposta del governo in materia di autonomia è ...Così Goffredoa Repubblica Napoli. "Il congresso è stato vinto su una linea chiara. Priorità alla lottale disuguaglianze. Tornare dentro l'Italia più sofferente, che abbiamo per ...

Goffredo Bettini: “Il Sud non va abbandonato, la nostra battaglia si vince nell’Italia più sofferente” La Repubblica

No alla divisione dell’Italia voluta dal nord e che la destra accetta pur di fare una marchetta alla Lega.Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Il programma del Pd è centrato sui diritti; che sono la prima condizione per ciascuno di esprimere la propria vocazione di vita. (…) La destra vuole imporre regole di comp ...